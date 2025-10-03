Передача Грицюка помогла «Нью-Джерси» обыграть «Рейнджерс» в предсезонном матче НХЛ

Завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и закончилась победой гостей со счётом 3:1.

За «Нью-Джерси» отличились Пол Коттер, Ондржей Палат и Доусон Мерсер. Российский нападающий Арсений Грицюк отметился результативной передачей. Форвард Евгений Дадонов не записал на свой счёт результативных действий.

В составе «Рейнджерс» гол забил Адам Эдстрём. Российский защитник Владислав Гавриков не отметился результативными действиями.

Новый сезон стартует в ночь с 7 на 8 октября. Регулярный сезон состоит из 1312 матчей (по 82 игры на команду) и завершится в четверг, 16 апреля.