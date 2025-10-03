Скидки
Тампа-Бэй Лайтнинг — Флорида Пантерз, результат матча 3 октября 2025, счет 5:2, предсезонный матч НХЛ

Три передачи Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Флориду» в предсезонном матче НХЛ
Комментарии

Завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Флориду Пантерз». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Бенчмарк Интернейшнл-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 5:2.

НХЛ — предсезонные матчи
03 октября 2025, пятница. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
5 : 2
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Луостаринен (Форслинг) – 11:52 (4x5)     1:1 Гюнцель (Кучеров, Пойнт) – 19:19 (5x4)     1:2 Джонс (Беннетт, Маршан) – 20:57 (5x4)     2:2 Пойнт (Гюнцель, Кучеров) – 38:55 (5x5)     3:2 Гюнцель (Кучеров, Рэддиш) – 41:05 (5x4)     4:2 Гики (Джеймс, Гонсалвес) – 46:27 (5x5)     5:2 Чирелли (Карлайл, Рэддиш) – 55:11 (4x4)    

За «Тампу» отличились Джейк Гюнцель (дважды), Брейден Пойнт, Конор Гики и Энтони Чирелли. Российский нападающий Никита Кучеров отметился тремя результативными передачами.

В составе «Флориды» забивали Ээту Луостаринен и Сет Джонс. Российский голкипер Даниил Тарасов сделал 28 сейвов. Защитник Дмитрий Куликов не отметился результативными действиями.

Новый сезон стартует в ночь с 7 на 8 октября. Регулярный сезон состоит из 1312 матчей (по 82 игры на команду) и завершится в четверг, 16 апреля.

Новости. Хоккей
