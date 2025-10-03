Три передачи Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Флориду» в предсезонном матче НХЛ
Поделиться
Завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Флориду Пантерз». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Бенчмарк Интернейшнл-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 5:2.
НХЛ — предсезонные матчи
03 октября 2025, пятница. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
5 : 2
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Луостаринен (Форслинг) – 11:52 (4x5) 1:1 Гюнцель (Кучеров, Пойнт) – 19:19 (5x4) 1:2 Джонс (Беннетт, Маршан) – 20:57 (5x4) 2:2 Пойнт (Гюнцель, Кучеров) – 38:55 (5x5) 3:2 Гюнцель (Кучеров, Рэддиш) – 41:05 (5x4) 4:2 Гики (Джеймс, Гонсалвес) – 46:27 (5x5) 5:2 Чирелли (Карлайл, Рэддиш) – 55:11 (4x4)
За «Тампу» отличились Джейк Гюнцель (дважды), Брейден Пойнт, Конор Гики и Энтони Чирелли. Российский нападающий Никита Кучеров отметился тремя результативными передачами.
В составе «Флориды» забивали Ээту Луостаринен и Сет Джонс. Российский голкипер Даниил Тарасов сделал 28 сейвов. Защитник Дмитрий Куликов не отметился результативными действиями.
Новый сезон стартует в ночь с 7 на 8 октября. Регулярный сезон состоит из 1312 матчей (по 82 игры на команду) и завершится в четверг, 16 апреля.
Материалы по теме
Комментарии
- 3 октября 2025
-
05:17
-
05:04
-
04:37
-
04:32
-
04:31
-
03:07
-
01:45
-
01:19
- 2 октября 2025
-
23:50
-
23:40
-
23:31
-
23:20
-
23:16
-
23:15
-
23:13
-
23:08
-
22:59
-
22:51
-
22:44
-
22:29
-
22:17
-
22:02
-
21:28
-
21:16
-
21:12
-
21:00
-
20:45
-
20:23
-
20:09
-
19:49
-
19:30
-
19:19
-
18:57
-
18:48
-
18:45