Три передачи Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Флориду» в предсезонном матче НХЛ

Завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Флориду Пантерз». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Бенчмарк Интернейшнл-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 5:2.

За «Тампу» отличились Джейк Гюнцель (дважды), Брейден Пойнт, Конор Гики и Энтони Чирелли. Российский нападающий Никита Кучеров отметился тремя результативными передачами.

В составе «Флориды» забивали Ээту Луостаринен и Сет Джонс. Российский голкипер Даниил Тарасов сделал 28 сейвов. Защитник Дмитрий Куликов не отметился результативными действиями.

Новый сезон стартует в ночь с 7 на 8 октября. Регулярный сезон состоит из 1312 матчей (по 82 игры на команду) и завершится в четверг, 16 апреля.