Главная Хоккей Новости

Торонто Мэйпл Лифс — Детройт Ред Уингз, результат матча 3 октября 2025, счет 1:3, предсезонный матч НХЛ 2025-2026

Гол Остона Мэттьюса не помог «Торонто» уйти от поражения в матче с «Детройтом»
В ночь со 2 на 3 октября мск на льду «Скоушабэнк-Арены» в канадском Торонто завершился предсезонный матч НХЛ между клубами «Торонто Мэйпл Лифс» и «Детройт Ред Уингз». Гости выиграли встречу со счётом 3:1.

НХЛ — предсезонные матчи
03 октября 2025, пятница. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
1 : 3
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Мэттьюс (Нис, Таварес) – 02:08 (5x4)     1:1 Ларкин (Шьяро, Финни) – 45:03 (5x5)     1:2 Дебринкэт (Брандсегг-Нюгор) – 52:28 (5x5)     1:3 Финни (Зайдер) – 58:37 (en)    

На третьей минуте игры счёт открыл капитан «Мэйпл Лифс» нападающий Остон Мэттьюс, реализовавший большинство. На 46-й минуте Дилан Ларкин забросил ответную шайбу «Ред Уингз». На 53-й минуте Алекс Дебринкэт вывел гостей вперёд. На 59-й минуте Эммитт Финни установил окончательный счёт в пользу «Детройта», поразив пустые ворота.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.


Новости. Хоккей
