Гол Остона Мэттьюса не помог «Торонто» уйти от поражения в матче с «Детройтом»

В ночь со 2 на 3 октября мск на льду «Скоушабэнк-Арены» в канадском Торонто завершился предсезонный матч НХЛ между клубами «Торонто Мэйпл Лифс» и «Детройт Ред Уингз». Гости выиграли встречу со счётом 3:1.

На третьей минуте игры счёт открыл капитан «Мэйпл Лифс» нападающий Остон Мэттьюс, реализовавший большинство. На 46-й минуте Дилан Ларкин забросил ответную шайбу «Ред Уингз». На 53-й минуте Алекс Дебринкэт вывел гостей вперёд. На 59-й минуте Эммитт Финни установил окончательный счёт в пользу «Детройта», поразив пустые ворота.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.



