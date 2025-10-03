«Сент-Луис» забросил «Оттаве» семь шайб, у Павла Бучневича гол+пас

В ночь со 2 на 3 октября мск на льду арены «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе (США, штат Миссури) завершился предсезонный матч НХЛ между клубами «Сент-Луис Блюз» и «Оттава Сенаторз». Хозяева площадки выиграли встречу с разгромным счётом 7:1.

В составе «Сент-Луиса» голом и результативной передачей отметился российский нападающий Павел Бучневич, который лично забросил четвёртую шайбу своей команды и ассистировал при шестой.

Остальные голы «Блюз» записали на свой счёт Мэтью Жозеф, Оскар Сундквист, Роберт Томас, Филип Броберг (дубль) и Дилан Холлоуэй. Единственная шайба «Оттавы» на счету Фабиана Зеттерлунда.