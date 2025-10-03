Скидки
Сент-Луис Блюз — Оттава Сенаторз, результат матча 3 октября 2025, счет 7:1, предсезонный матч НХЛ 2025-2026

«Сент-Луис» забросил «Оттаве» семь шайб, у Павла Бучневича гол+пас
В ночь со 2 на 3 октября мск на льду арены «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе (США, штат Миссури) завершился предсезонный матч НХЛ между клубами «Сент-Луис Блюз» и «Оттава Сенаторз». Хозяева площадки выиграли встречу с разгромным счётом 7:1.

НХЛ — предсезонные матчи
03 октября 2025, пятница. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
7 : 1
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Жозеф (Шенн, Бьюгстад) – 03:53 (5x5)     2:0 Сундквист (Уокер, Броберг) – 05:59 (5x5)     3:0 Томас (Снаггеруд, Фолк) – 07:37 (5x5)     4:0 Бучневич (Майлу, Томас) – 21:15 (5x5)     5:0 Броберг (Томас) – 36:32 (5x5)     6:0 Броберг (Бучневич, Снаггеруд) – 36:59 (5x5)     6:1 Зеттерлунд (Томсон, Ткачук) – 40:45 (5x5)     7:1 Холлоуэй (Бьюгстад, Зутер) – 59:14 (5x5)    

В составе «Сент-Луиса» голом и результативной передачей отметился российский нападающий Павел Бучневич, который лично забросил четвёртую шайбу своей команды и ассистировал при шестой.

Остальные голы «Блюз» записали на свой счёт Мэтью Жозеф, Оскар Сундквист, Роберт Томас, Филип Броберг (дубль) и Дилан Холлоуэй. Единственная шайба «Оттавы» на счету Фабиана Зеттерлунда.

Новости. Хоккей
