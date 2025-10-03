Максим Шабанов забил с передачи Максима Цыплакова в матче «Филадельфия» — «Айлендерс»

Российский нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Максим Шабанов отметился заброшенной шайбой с передачи соотечественника Максима Цыплакова в выездном предсезонном матче НХЛ с «Филадельфией Флайерз» (4:3).

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

На 24-й минуте игры Шабанов забил первый гол «островитян» в этой встрече, установив текущий счёт 1:1. Максим реализовал быструю атаку гостей в численном большинстве, замкнув в касание отличную поперечную передачу Цыплакова.

Нападающий Максим Цыплаков набрал в этой встрече два очка, также ассистировав при второй шайбе «Айлендерс».