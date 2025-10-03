Скидки
Максим Шабанов забил с передачи Максима Цыплакова в матче «Филадельфия» — «Айлендерс»

Комментарии

Российский нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Максим Шабанов отметился заброшенной шайбой с передачи соотечественника Максима Цыплакова в выездном предсезонном матче НХЛ с «Филадельфией Флайерз» (4:3).

НХЛ — предсезонные матчи
03 октября 2025, пятница. 02:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
3 : 4
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Санхайм (Дворак) – 01:46 (4x5)     1:1 Шабанов (Цыплаков, Хольмстрём) – 23:45 (5x4)     2:1 Конечны (Силер, Кутюрье) – 31:10 (5x5)     2:2 Ли (Цыплаков, Пулок) – 31:25 (5x5)     2:3 Пелеч (Пажо) – 37:12 (4x5)     3:3 Кейтс (Фёрстер, Йорк) – 38:04 (5x4)     3:4 Хейнеман (Дюклер, Барзал) – 57:06 (5x5)    

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

На 24-й минуте игры Шабанов забил первый гол «островитян» в этой встрече, установив текущий счёт 1:1. Максим реализовал быструю атаку гостей в численном большинстве, замкнув в касание отличную поперечную передачу Цыплакова.

Нападающий Максим Цыплаков набрал в этой встрече два очка, также ассистировав при второй шайбе «Айлендерс».

