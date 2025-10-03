Максим Шабанов забил с передачи Максима Цыплакова в матче «Филадельфия» — «Айлендерс»
Поделиться
Российский нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Максим Шабанов отметился заброшенной шайбой с передачи соотечественника Максима Цыплакова в выездном предсезонном матче НХЛ с «Филадельфией Флайерз» (4:3).
НХЛ — предсезонные матчи
03 октября 2025, пятница. 02:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
3 : 4
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Санхайм (Дворак) – 01:46 (4x5) 1:1 Шабанов (Цыплаков, Хольмстрём) – 23:45 (5x4) 2:1 Конечны (Силер, Кутюрье) – 31:10 (5x5) 2:2 Ли (Цыплаков, Пулок) – 31:25 (5x5) 2:3 Пелеч (Пажо) – 37:12 (4x5) 3:3 Кейтс (Фёрстер, Йорк) – 38:04 (5x4) 3:4 Хейнеман (Дюклер, Барзал) – 57:06 (5x5)
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
На 24-й минуте игры Шабанов забил первый гол «островитян» в этой встрече, установив текущий счёт 1:1. Максим реализовал быструю атаку гостей в численном большинстве, замкнув в касание отличную поперечную передачу Цыплакова.
Нападающий Максим Цыплаков набрал в этой встрече два очка, также ассистировав при второй шайбе «Айлендерс».
Комментарии
- 3 октября 2025
-
06:51
-
06:10
-
05:56
-
05:31
-
05:17
-
05:04
-
04:37
-
04:32
-
04:31
-
03:07
-
01:45
-
01:19
- 2 октября 2025
-
23:50
-
23:40
-
23:31
-
23:20
-
23:16
-
23:15
-
23:13
-
23:08
-
22:59
-
22:51
-
22:44
-
22:29
-
22:17
-
22:02
-
21:28
-
21:16
-
21:12
-
21:00
-
20:45
-
20:23
-
20:09
-
19:49
-
19:30