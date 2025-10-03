Гол Павла Бучневича в предсезонном матче НХЛ «Сент-Луис» — «Оттава»

Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич отметился заброшенной шайбой в домашнем предсезонном матче НХЛ с «Оттавой Сенаторз» (7:1).

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

На 22-й минуте встречи при игре в равных составах Бучневич завершил точным броском быструю комбинацию партнёров по команде, которую сам же ранее и начал. Ворота «Оттавы» в этом эпизоде защищал финский голкипер Леэви Мериляйнен.

Также Павел в этой игре отметился результативной передачей в эпизоде с шестой заброшенной шайбой «Сент-Луис Блюз» в ворота «Оттавы Сенаторз».