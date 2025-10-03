Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гол Павла Бучневича в предсезонном матче НХЛ «Сент-Луис» — «Оттава»

Гол Павла Бучневича в предсезонном матче НХЛ «Сент-Луис» — «Оттава»
Комментарии

Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич отметился заброшенной шайбой в домашнем предсезонном матче НХЛ с «Оттавой Сенаторз» (7:1).

НХЛ — предсезонные матчи
03 октября 2025, пятница. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
7 : 1
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Жозеф (Шенн, Бьюгстад) – 03:53 (5x5)     2:0 Сундквист (Уокер, Броберг) – 05:59 (5x5)     3:0 Томас (Снаггеруд, Фолк) – 07:37 (5x5)     4:0 Бучневич (Майлу, Томас) – 21:15 (5x5)     5:0 Броберг (Томас) – 36:32 (5x5)     6:0 Броберг (Бучневич, Снаггеруд) – 36:59 (5x5)     6:1 Зеттерлунд (Томсон, Ткачук) – 40:45 (5x5)     7:1 Холлоуэй (Бьюгстад, Зутер) – 59:14 (5x5)    

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

На 22-й минуте встречи при игре в равных составах Бучневич завершил точным броском быструю комбинацию партнёров по команде, которую сам же ранее и начал. Ворота «Оттавы» в этом эпизоде защищал финский голкипер Леэви Мериляйнен.

Также Павел в этой игре отметился результативной передачей в эпизоде с шестой заброшенной шайбой «Сент-Луис Блюз» в ворота «Оттавы Сенаторз».

Материалы по теме
«Сент-Луис» забросил «Оттаве» семь шайб, у Павла Бучневича гол+пас
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android