Гол Павла Бучневича в предсезонном матче НХЛ «Сент-Луис» — «Оттава»
Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич отметился заброшенной шайбой в домашнем предсезонном матче НХЛ с «Оттавой Сенаторз» (7:1).
НХЛ — предсезонные матчи
03 октября 2025, пятница. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
7 : 1
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Жозеф (Шенн, Бьюгстад) – 03:53 (5x5) 2:0 Сундквист (Уокер, Броберг) – 05:59 (5x5) 3:0 Томас (Снаггеруд, Фолк) – 07:37 (5x5) 4:0 Бучневич (Майлу, Томас) – 21:15 (5x5) 5:0 Броберг (Томас) – 36:32 (5x5) 6:0 Броберг (Бучневич, Снаггеруд) – 36:59 (5x5) 6:1 Зеттерлунд (Томсон, Ткачук) – 40:45 (5x5) 7:1 Холлоуэй (Бьюгстад, Зутер) – 59:14 (5x5)
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
На 22-й минуте встречи при игре в равных составах Бучневич завершил точным броском быструю комбинацию партнёров по команде, которую сам же ранее и начал. Ворота «Оттавы» в этом эпизоде защищал финский голкипер Леэви Мериляйнен.
Также Павел в этой игре отметился результативной передачей в эпизоде с шестой заброшенной шайбой «Сент-Луис Блюз» в ворота «Оттавы Сенаторз».
