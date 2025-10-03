Передача Михаила Сергачёва помогла «Юте» одолеть «Лос-Анджелес»

В ночь со 2 на 3 октября мск на льду арены «Дельта-центр» в Солт-Лейк-Сити (США, штат Юта) завершился предсезонный матч НХЛ между клубами «Юта Мамонт» и «Лос-Анджелес Кингз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 2:1.

Результативной передачей отметился российский защитник Михаил Сергачёв, который помог партнёрам по команде забросить ставшую в итоге победной шайбу на 27-й минуте.

Голы в составе «Мамонт» записали на свой счёт нападающие Кевин Стенлунд и Лоусон Круз, за «Лос-Анджелес» отличился нападающий Алекс Тюркотт.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.