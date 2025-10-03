Передача Михаила Сергачёва помогла «Юте» одолеть «Лос-Анджелес»
В ночь со 2 на 3 октября мск на льду арены «Дельта-центр» в Солт-Лейк-Сити (США, штат Юта) завершился предсезонный матч НХЛ между клубами «Юта Мамонт» и «Лос-Анджелес Кингз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 2:1.
НХЛ — предсезонные матчи
03 октября 2025, пятница. 04:00 МСК
Юта Мамонт
Солт-Лейк-Сити
Окончен
2 : 1
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Стенлунд (Круз, Ямамото) – 15:12 (5x5) 1:1 Тюркотт (Хелениус) – 23:09 (5x5) 2:1 Круз (Марино, Сергачёв) – 26:11 (5x5)
Результативной передачей отметился российский защитник Михаил Сергачёв, который помог партнёрам по команде забросить ставшую в итоге победной шайбу на 27-й минуте.
Голы в составе «Мамонт» записали на свой счёт нападающие Кевин Стенлунд и Лоусон Круз, за «Лос-Анджелес» отличился нападающий Алекс Тюркотт.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
