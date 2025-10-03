Главный тренер «Вашингтона» оценил игру Овечкина после повреждения

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери оценил игру российского капитана клуба Александра Овечкина после повреждения, а также высказался о выступлении Мартина Фехервари, который также провёл свой первый предсезонный матч.

«Я думаю, они были хороши. Они сделали то, что от них требовалось. Им просто нужно было войти в ритм, что они и сделали. Марти провёл пару по-настоящему хороших розыгрышей, перехватов, продемонстрировал физическую игру. Он выглядел неплохо, хотя ещё не играл ранее», — цитирует Карбери сайт НХЛ.

В ночь со 2 на 3 октября завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Бостон Брюинз». Встреча прошла в американском Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и закончилась победой гостей со счётом 3:1.