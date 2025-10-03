Главный тренер «Вашингтона» оценил игру Овечкина после повреждения

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери оценил игру российского капитана клуба Александра Овечкина после повреждения, а также высказался о выступлении Мартина Фехервари, который также провёл свой первый предсезонный матч.
«Я думаю, они были хороши. Они сделали то, что от них требовалось. Им просто нужно было войти в ритм, что они и сделали. Марти провёл пару по-настоящему хороших розыгрышей, перехватов, продемонстрировал физическую игру. Он выглядел неплохо, хотя ещё не играл ранее», — цитирует Карбери сайт НХЛ.
В ночь со 2 на 3 октября завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Бостон Брюинз». Встреча прошла в американском Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и закончилась победой гостей со счётом 3:1.
- 3 октября 2025
-
08:14
-
06:51
-
06:10
-
05:56
-
05:31
-
05:17
-
05:04
-
04:37
-
04:32
-
04:31
-
03:07
-
01:45
-
01:19
- 2 октября 2025
-
23:50
-
23:40
-
23:31
-
23:20
-
23:16
-
23:15
-
23:13
-
23:08
-
22:59
-
22:51
-
22:44
-
22:29
-
22:17
-
22:02
-
21:28
-
21:16
-
21:12
-
21:00
-
20:45
-
20:23
-
20:09
-
19:49