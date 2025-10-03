Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Металлург. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Вашингтона» оценил игру Овечкина после повреждения

Главный тренер «Вашингтона» оценил игру Овечкина после повреждения
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери оценил игру российского капитана клуба Александра Овечкина после повреждения, а также высказался о выступлении Мартина Фехервари, который также провёл свой первый предсезонный матч.

«Я думаю, они были хороши. Они сделали то, что от них требовалось. Им просто нужно было войти в ритм, что они и сделали. Марти провёл пару по-настоящему хороших розыгрышей, перехватов, продемонстрировал физическую игру. Он выглядел неплохо, хотя ещё не играл ранее», — цитирует Карбери сайт НХЛ.

В ночь со 2 на 3 октября завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Бостон Брюинз». Встреча прошла в американском Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и закончилась победой гостей со счётом 3:1.

НХЛ — предсезонные матчи
03 октября 2025, пятница. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
1 : 3
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Леонард (Чикран, Лапьер) – 09:42 (5x5)     1:1 Тафти (Сёдерстрём, Кэллахан) – 36:16 (5x5)     1:2 Харрисон (Браун, Харрис) – 39:11 (5x5)     1:3 Харрисон (Браун) – 58:46 (5x5)    
Материалы по теме
«Вашингтон» проиграл «Бостону» в первом предсезонном матче Овечкина после травмы
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android