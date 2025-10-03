Овечкин впервые сыграл после травмы, «Динамо» Мх победило «Ростов» в КР. Главное к утру

40-летний российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин впервые после травмы сыграл в предсезонном матче НХЛ, махачкалинское «Динамо» в серии пенальти одолело «Ростов» в матче группового этапа Фонбет Кубка России, ФИФА представила официальный мяч чемпионата мира — 2026. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».