Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Металлург. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

3 октября главные новости спорта, футбольные трансферы, Кубок России, хоккей, КХЛ, НХЛ, Овечкин, UFC

Овечкин впервые сыграл после травмы, «Динамо» Мх победило «Ростов» в КР. Главное к утру
Аудио-версия:
Комментарии

40-летний российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин впервые после травмы сыграл в предсезонном матче НХЛ, махачкалинское «Динамо» в серии пенальти одолело «Ростов» в матче группового этапа Фонбет Кубка России, ФИФА представила официальный мяч чемпионата мира — 2026. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «Вашингтон» проиграл «Бостону» в первом предсезонном матче Овечкина после травмы.
  2. «Динамо» Мх выиграло пятый матч подряд в Кубке России, по пенальти победив «Ростов».
  3. ФИФА представила официальный мяч ЧМ-2026 в США, Мексике и Канаде.
  4. Трагически погиб бывший нападающий «Факела» и «Ротора».
  5. Болельщики «Штурма» устроили перформанс с изображением Юрана перед игрой Лиги Европы.
  6. ПАОК Чалова и Оздоева проиграл «Сельте» в матче Лиги Европы.
  7. Мадридский «Реал» интересует лидер обороны «Ювентуса» — Defensa Central.
  8. Вратарь «Лилля» отразил три пенальти за три минуты в матче Лиги Европы с «Ромой».
  9. Три передачи Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Флориду» в предсезонном матче НХЛ.
  10. «Ванкувер» выставил Виталия Кравцова на драфт отказов.
  11. Российский вратарь «Калгари» Иван Просветов выставлен на драфт отказов.
  12. «Лада» прервала серию из девяти поражений, победив в гостях «Нефтехимик».
  13. «Трактор» отыгрался с 0:2 в конце третьего периода, но уступил «Динамо» по буллитам.
  14. Магомед Анкалаев и Алекс Перейра провели битву взглядов накануне боя на UFC 320.
Материалы по теме
Топ-события пятницы: реванш Нурмагомедова с Хьюзом, жаркий день в КХЛ и футбол
Топ-события пятницы: реванш Нурмагомедова с Хьюзом, жаркий день в КХЛ и футбол
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android