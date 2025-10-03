Овечкин впервые сыграл после травмы, «Динамо» Мх победило «Ростов» в КР. Главное к утру
40-летний российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин впервые после травмы сыграл в предсезонном матче НХЛ, махачкалинское «Динамо» в серии пенальти одолело «Ростов» в матче группового этапа Фонбет Кубка России, ФИФА представила официальный мяч чемпионата мира — 2026. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- «Вашингтон» проиграл «Бостону» в первом предсезонном матче Овечкина после травмы.
- «Динамо» Мх выиграло пятый матч подряд в Кубке России, по пенальти победив «Ростов».
- ФИФА представила официальный мяч ЧМ-2026 в США, Мексике и Канаде.
- Трагически погиб бывший нападающий «Факела» и «Ротора».
- Болельщики «Штурма» устроили перформанс с изображением Юрана перед игрой Лиги Европы.
- ПАОК Чалова и Оздоева проиграл «Сельте» в матче Лиги Европы.
- Мадридский «Реал» интересует лидер обороны «Ювентуса» — Defensa Central.
- Вратарь «Лилля» отразил три пенальти за три минуты в матче Лиги Европы с «Ромой».
- Три передачи Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Флориду» в предсезонном матче НХЛ.
- «Ванкувер» выставил Виталия Кравцова на драфт отказов.
- Российский вратарь «Калгари» Иван Просветов выставлен на драфт отказов.
- «Лада» прервала серию из девяти поражений, победив в гостях «Нефтехимик».
- «Трактор» отыгрался с 0:2 в конце третьего периода, но уступил «Динамо» по буллитам.
- Магомед Анкалаев и Алекс Перейра провели битву взглядов накануне боя на UFC 320.
