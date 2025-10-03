Скидки
Владелец «Миннесоты»: на переговорах по контракту Капризов никогда не говорил о деньгах

Владелец «Миннесоты»: на переговорах по контракту Капризов никогда не говорил о деньгах
Аудио-версия:
Комментарии

Владелец «Миннесоты Уайлд» Крэйг Лейпольд рассказал, как шли переговоры с российским нападающим Кириллом Капризовым о новом контракте.

«Переподписание такого выдающегося игрока, как Кирилл, — всегда напряжённый момент. Больше всего он хотел знать, что «Уайлд» настроены выиграть Кубок Стэнли. На переговорах он никогда не говорил о деньгах, а только о том, как мы собираемся выиграть кубок», — приводит слова Лейпольда Odds.

30 сентября Капризов согласовал с «Миннесотой» новый восьмилетний контракт на $ 136 млн с кэпхитом соглашения в $ 17 млн. Российский форвард стал самым высокооплачиваемым игроком НХЛ. Зарплата россиянина по текущему контракту составляет $ 9 млн. Действующее соглашение форварда с «дикарями» рассчитано до 30 июня 2026 года.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

