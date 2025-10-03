Сегодня, 3 октября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Всего будет сыграно шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей КХЛ на 3 октября 2025 года (время московское):

16:30. «Авангард» – «Локомотив»;

19:00. «Торпедо» – «Северсталь»;

19:00. «Ак Барс» – «Амур»;

19:00. «Спартак» – СКА;

19:30. ЦСКА – «Металлург»;

19:30. «Сочи» – «Адмирал».

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 встреч. Команды проведут по 68 матчей. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года. Первый раунд — по стандартной схеме в рамках конференций, а со второго — перекрёстный формат.