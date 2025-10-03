Расписание матчей МХЛ на 3 октября 2025 года

Сегодня, 3 октября, пройдут пять матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МХЛ на 3 октября 2025 года (время московское):

14:30. «Кузнецкие Медведи» – Академия Михайлова;

17:00. «Мамонты Югры» – «Белые Медведи»;

18:30. «Реактор» – «Ладья»;

19:00. «Красная Машина-Юниор» – Академия СКА;

19:00. «АКМ Новомосковск» – «Локо-76».

В текущем сезоне возросло количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению матчей между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.