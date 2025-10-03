Сегодня, 3 октября, пройдут пять матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.
Расписание матчей МХЛ на 3 октября 2025 года (время московское):
14:30. «Кузнецкие Медведи» – Академия Михайлова;
17:00. «Мамонты Югры» – «Белые Медведи»;
18:30. «Реактор» – «Ладья»;
19:00. «Красная Машина-Юниор» – Академия СКА;
19:00. «АКМ Новомосковск» – «Локо-76».
В текущем сезоне возросло количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению матчей между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.