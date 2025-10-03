Скидки
ЦСКА — Металлург. Прямая трансляция
19:00 Мск
Авангард — Локомотив: во сколько начало матча КХЛ, где смотреть трансляцию

«Авангард» — «Локомотив»: во сколько начало матча КХЛ, где смотреть трансляцию
Комментарии

Сегодня, 3 октября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Омске состоится встреча между местным «Авангардом» и ярославским «Локомотивом». Матч на стадионе «Джи-Драйв-Арена» начнётся в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 октября 2025, пятница. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Локомотив
Ярославль
Встречу покажут тематические каналы КХЛ и КХЛ Prime.

«Авангард» после 10 проведённых встреч занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 16 очков. «Локомотив» с 18 баллами располагается на первом месте в турнирной таблице Западной конференции. Это будет первая из двух игр команд в сезоне.

Календарь КХЛ
Таблица КХЛ
