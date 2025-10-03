Скидки
Спартак — СКА: во сколько начало матча КХЛ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 3 октября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Москве состоится встреча между местным «Спартаком» и санкт-петербургским СКА. Матч на стадионе «Мегаспорт» начнётся в 19:00 мск. Встречу в прямом эфире покажет «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 октября 2025, пятница. 19:00 МСК
Спартак
Москва
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Спартак» с 11 очками в активе после 10 проведённых игр располагается на седьмом месте в турнирной таблице Западной конференции. СКА в таблице Запада занимает пятое место. Подопечные Игоря Ларионова набрали 12 очков после 10 встреч. Это будет первый из четырёх очных матчей команд в нынешнем сезоне.

Календарь КХЛ
Таблица КХЛ
«Стало посвободнее, нет дедовщины». Защитник СКА — об изменениях с приходом Ларионова
