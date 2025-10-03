«Авангард» — «Локомотив»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 16:30 мск

Сегодня, 3 октября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Омске состоится встреча между местным «Авангардом» и ярославским «Локомотивом». Матч на стадионе «Джи-Драйв-Арена» начнётся в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 03 октября 2025, пятница. 16:30 МСК Авангард Омск Не начался Локомотив Ярославль Кто победит в основное время? П1 X П2

«Авангард» после 10 проведённых встреч занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 16 очков. «Локомотив» с 18 очками располагается на первом месте в турнирной таблице Западной конференции. Это будет первая из двух игр команд в сезоне.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продлится до 20 марта 2026 года.