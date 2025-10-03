«Спартак» — СКА: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 19:00 мск

Сегодня, 3 октября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Москве состоится встреча между местным «Спартаком» и санкт-петербургским СКА. Матч на стадионе «Мегаспорт» начнётся в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 03 октября 2025, пятница. 19:00 МСК Спартак Москва Не начался СКА Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

«Спартак» с 11 очками в активе после 10 проведённых игр располагается на седьмом месте в турнирной таблице Западной конференции. СКА в таблице Запада занимает пятое место. Подопечные Игоря Ларионова набрали 12 очков после 10 встреч. Это будет первый из четырёх очных матчей команд в нынешнем сезоне.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продлится до 20 марта 2026 года.