Хоккей

ЦСКА — «Металлург»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 19:30 мск
Сегодня, 3 октября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Москве состоится встреча между местным ЦСКА и магнитогорским «Металлургом». Матч на стадионе «ЦСКА-Арена» начнётся в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 октября 2025, пятница. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
Матч ЦСКА — «Металлург» 3 октября можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

ЦСКА с 11 очками после 10 сыгранных матчей занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. «Металлург» с 16 очками в активе располагается на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции. В первом матче между командами в нынешнем сезоне сильнее был уральский клуб со счётом 5:4.

«Металлург» отправился на выезд без нападающего Евгения Кузнецова
