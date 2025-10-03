Скидки
Нападающий Евгений Кузнецов высказался о своём переходе в «Металлург»

Нападающий Евгений Кузнецов высказался о своём переходе в «Металлург»
Нападающий Евгений Кузнецов рассказал о своём переходе в магнитогорский «Металлург». Соглашение хоккеиста с клубом рассчитано до конца сезона-2025/2026.

— Насколько вы рады тому, что перешли в «Металлург»? Ходило много разговоров о том, где вы продолжите карьеру.
— Я этому обрадовался, конечно. Очень интересная команда, и её хоккей мне очень подходит. Хотя я пока не слишком глубоко знаю систему. Но сужу по тому, что смотрел по телевизору. Думаю, мне будет комфортно играть, и даже неважно, с кем в звене.

— Как получился вариант с «Металлургом»? Несколько недель назад вы приезжали в город, фотографировались в ложе с Владимиром Ткачёвым.
— Просто тогда мой агент Шуми Бабаев был в Челябинске, а я только из Америки прилетел. Мы доехали до Магнитогорска, я увиделся с Володей. Мы поболтали, а потом я улетел в Москву тренироваться. Там просто стечение обстоятельств, так получилось. Кто сейчас позвонил первым, как мы договаривались с «Магниткой», я не скажу. Это не настолько важно. Самое главное, что я здесь и контракт подписан. Стараюсь как можно скорее набрать форму, — цитирует Кузнецова «Матч ТВ».

Матч ЦСКА — «Металлург» 3 октября можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».
