Роман Ротенберг назвал три сборные, которые сыграют на Кубке Первого канала

Аудио-версия:
Комментарии

Первый вице-президент Федерации хоккея России и главный тренер «России 25» Роман Ротенберг сообщил, что на Кубке Первого канала сыграют три сборные.

«На Кубке Первого канала — 2025 сыграют три команды: «Россия 25», сборные Беларуси и Казахстана. Наша команда проведёт свои матчи в субботу и воскресенье.

В остальные дни мы готовим для Новосибирска обширную программу. В хоккейный праздник войдут турнир в формате «3х3», международный детский турнир с участием лучших команд России, Беларуси и Казахстана, мастер-классы игроков и тренеров нашей сборной для детей-любителей на открытой площадке, соревнование по адаптивному хоккею, автограф-сессии и многое другое», — приводит слова Ротенберга ТАСС.

Кубок Первого канала — 2025 пройдёт с 11 по 14 декабря 2025 года.

