ЦСКА — Металлург. Прямая трансляция
19:00 Мск
Голышев отправился на выездные матчи «Автомобилиста» для участия в тренировочном процессе

Комментарии

«Автомобилист» представил состав на выездные матчи с «Нефтехимиком» и «Авангардом», которые команда проведёт в Нижнекамске и Омске 4 и 6 октября соответственно.

Отмечается, что для участия в тренировочном процессе вместе с командой на выезд также отправились Анатолий Голышев, Брукс Мэйсек и Кёртис Волк. Напомним, Голышев был дисквалифицирован на полгода за нарушение антидопинговых правил. Форвард сможет выступать за команду с 17 октября 2025 года.

Вратари: Владимир Галкин, Евгений Аликин, Иван Коляда.
Защитники: Джесси Блэкер, Ярослав Бусыгин, Никита Ишимников, Дмитрий Юдин, Кирилл Воробьёв, Юрий Паутов, Даниил Карпович, Даниил Малоросиянов.
Нападающие: Рид Буше, Егор Черников, Максим Денежкин, Алексей Бывальцев, Степан Хрипунов, Илья Овчинников, Дмитрий Исаев, Артём Каштанов, Данил Романцев, Александр Шаров, Роман Горбунов, Никита Миллер, Семён Кизимов, Никита Шашков.

Форварды «Автомобилиста» Мэйсек и Волк приступили к бесконтактным тренировкам на льду
