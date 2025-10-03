Голышев отправился на выездные матчи «Автомобилиста» для участия в тренировочном процессе

«Автомобилист» представил состав на выездные матчи с «Нефтехимиком» и «Авангардом», которые команда проведёт в Нижнекамске и Омске 4 и 6 октября соответственно.

Отмечается, что для участия в тренировочном процессе вместе с командой на выезд также отправились Анатолий Голышев, Брукс Мэйсек и Кёртис Волк. Напомним, Голышев был дисквалифицирован на полгода за нарушение антидопинговых правил. Форвард сможет выступать за команду с 17 октября 2025 года.

Вратари: Владимир Галкин, Евгений Аликин, Иван Коляда.

Защитники: Джесси Блэкер, Ярослав Бусыгин, Никита Ишимников, Дмитрий Юдин, Кирилл Воробьёв, Юрий Паутов, Даниил Карпович, Даниил Малоросиянов.

Нападающие: Рид Буше, Егор Черников, Максим Денежкин, Алексей Бывальцев, Степан Хрипунов, Илья Овчинников, Дмитрий Исаев, Артём Каштанов, Данил Романцев, Александр Шаров, Роман Горбунов, Никита Миллер, Семён Кизимов, Никита Шашков.