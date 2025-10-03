Скидки
Губернатор Приморья попросит «Адмирал» пригласить «Сан-Диего» для матча в России

Губернатор Приморья попросит «Адмирал» пригласить «Сан-Диего» для матча в России
Губернатор Приморья Олег Кожемяко заявил, что попросит «Адмирал» направить предложения команде АХЛ «Сан-Диего Галлз» из американского города-побратима Сан-Диего о проведении матча в России.

«Спорт всегда был и есть послом мира… Если будут конкретные предложения от американской (стороны), мы с удовольствием это (встречу хоккейных команд) проведём. Но я попрошу руководство «Адмирала», чтобы они направили предложения. Посмотрим, какие будут ответы», — заявил Кожемяко в ходе «Прямой линии», которая транслировалась на телеканале «Россия 24».

«Сан-Диего Галлз» является фарм-клубом команды НХЛ «Анахайм Дакс».

«Адмирал» в нынешнем сезоне сыграл девять матчей и занимает девятое место в таблице Востока.

