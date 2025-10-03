Кузнецов — об игре за СКА: меня так дерьмом поливали, а я набирал очко за матч

Нападающий «Металлурга» Евгений Кузнецов рассказал о своём периоде игры за СКА в прошлом сезоне.

— Что позитивное вы извлекли для себя в прошлом сезоне за СКА?

— То, что я шёл почти очко за игру, ха-ха! Меня так дерьмом поливали, а я с двумя травмами набирал очко за матч. И перед плей-офф долго не тренировался, но вышел и достаточно неплохо играл. Может, людям хотелось видеть большее, но я стараюсь во время матчей играть на команду. И если счёт 3:1 или 4:1, то я не буду лететь за очками. Играю спокойно, за коллектив. Меня эти «гол плюс пас» не особо волнуют. Главное, чтобы команда побеждала и добивалась успеха. Ведь в этом и заключается фишка командной игры, — приводит слова Кузнецова «Матч ТВ».

В регулярном сезоне-2025/2026 КХЛ Кузнецов провёл 39 матчей и набрал 37 (12+25) очков.