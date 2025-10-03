Призёр Олимпийских игр: для игроков уровня Овечкина предсезонные матчи значения не имеют

Бронзовый призёр Олимпийских игр Сергей Самсонов, экс-форвард клубов НХЛ, высказался о первом предсезонном матче капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Не думаю, что нужно делать какие-то оценки по предсезонным играм. Следя за этими матчами, я бы сказал, что ни один из игроков не показал свой уровень. Для такого игрока, как Овечкин, самое главное — войти в сезон в оптимальной форме, поэтому предсезонные матчи по большому счёту никакого значения не имеют.

Как бы ты ни тренировался летом, сколько бы ты ни катался, в играх всё по-другому: немного побыстрее, поплотнее, нужно почувствовать пространство, что ты можешь создать, где побыстрее сыграть. Предсезонка в этом плане помогает почувствовать эти моменты, поэтому для вливания в сезон эти игры важны. Но в целом, когда начнётся сезон, игроки будут потихоньку выходить на свой уровень с каждой неделей. Первые две-четыре недели это не будет стандарт НХЛ, поэтому есть время влиться в сезон. Уверен, что Александр будет только прогрессировать», — цитирует Самсонова ТАСС.