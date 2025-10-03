Черкас: размер соглашения с «Миннесотой» ясно отражает уровень мастерства Капризова

Бывший тренер СКА Сергей Черкас высказался о рекордном контракте российского нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова.

«Стоит искренне поздравить Кирилла с заслуженным успехом. Своими действиями на льду он наглядно продемонстрировал собственную значимость и право на крупный контракт. Рад видеть, что отечественный спортсмен достиг столь высокого результата. Размер соглашения ясно отражает уровень мастерства Капризова, никаких сомнений в справедливости условий нет. Будучи молодым игроком, Кирилл уверенно заявил о себе в НХЛ благодаря стабильному и продуктивному выступлению. Именно поэтому руководство «Миннесоты» сделало ставку на долгосрочное сотрудничество с перспективным российским нападающим», — цитирует Черкаса LiveResult.

30 сентября Капризов согласовал с «Миннесотой» новый восьмилетний контракт на $ 136 млн с кэпхитом соглашения в $ 17 млн.