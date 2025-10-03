Подколзин рассказал о реакции игроков «Эдмонтона» на его новый контракт

Российский нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Василий Подколзин рассказал о реакции игроков канадского клуба на его новый контракт. Соглашение рассчитано на три года с кэпхитом $ 2,95 млн.

«Я увидел, и это было неожиданно и очень приятно (речь про сообщение от Леона Драйзайтля, который после объявления о новом контракте Подколзина написал «Русская машина» в социальной сети. — Прим. «Чемпионата»). Честно говоря, когда я уже знал о сделке, но ещё не подписал её, я сообщил Коннору [Макдэвиду] и Леону. Мне показалось, что им нужно было узнать об этом первыми. Для меня это огромная возможность, и я очень благодарен за то, как всё сложилось.

Главный тренер объявил команде о подписании контракта в конце тренировки, чем вызвал бурную поддержку у моих товарищей по команде. Это было очень приятно», — приводит слова Подколзина RG.