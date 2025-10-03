«Никакой принципиальности не вижу». Тренер «Локомотива» Рябыкин — об игре с «Авангардом»

Тренер «Локомотива» Дмитрий Рябыкин поделился ожиданиями от игры с «Авангардом», которая начнётся сегодня, 3 октября, в 16:30 мск.

— Согласны с оценками экспертов, которые называют матч лидеров конференций «Авангарда» и «Локомотива» центральным не только на неделе, но и в месяце?

— Помнится, в сентябре центральной называли нашу встречу с ЦСКА, а также Кубок Открытия с «Трактором». Но у Боба Хартли, у тренерского штаба «Локомотива» нет такого отношения к этим играм. Да, они очень важные, но не ключевые. Наша задача – идти шаг за шагом по чемпионату и завоевать максимально возможный «посев» в главном турнире года – розыгрыше Кубка Гагарина.

Встретятся две команды, которые играют в агрессивный хоккей, в давление. Они во многом похожи, ведь их возглавляют североамериканские тренеры. Не случайно именно «Локомотив» и «Авангард» — лидеры чемпионата по заброшенным шайбам. Да, у «Авангарда» есть небольшой бонус – команда находится дома, есть время для более детальной подготовки. Но свои козыри есть и у нас.

— Для вас как одного из лучших защитников в истории «Авангарда» и обладателя Кубка Гагарина в роли тренера этого клуба игра будет принципиальной?

— Люблю и ценю Омск, но никакого принципа не вижу. Скорее, он есть у соперника, всё-таки именно «Локомотиву» он уступил в последнем плей-офф в овертайме седьмого матча, — цитирует Рябыкина Russia-Hockey.