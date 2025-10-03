Скидки
Вячеслав Буцаев назначен главным тренером «Сибири»

Вячеслав Буцаев назначен главным тренером «Сибири»
Новым главным тренером «Сибири» назначен Вячеслав Буцаев. Соглашение с 55-летним специалистом будет действовать до конца текущего сезона. Об этом сообщает пресс-служба новосибирского клуба. Ранее об этом сообщал «Чемпионат».

В качестве игрока Вячеслав Буцаев становился олимпийским чемпионом и чемпионом мира, а также выигрывал чемпионаты России и Швеции. Помимо этого, за его плечами более 130 матчей в Национальной хоккейной лиге, где он представлял «Филадельфию Флайерз», «Сан-Хосе Шаркс», «Анахайм Дакс», «Флориду Пантерз», «Тампа-Бэй Лайтнинг».

В качестве главного тренера в Континентальной хоккейной лиге Буцаев работал в ЦСКА, «Сочи», «Нефтехимике», «Витязе» и «Барысе». Всего на счету Вячеслава Буцаева 446 матчей в КХЛ в качестве главного тренера и 204 победы.

