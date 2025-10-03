Президента КХЛ Алексея Морозова внесли в базу «Миротворца»

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов внесён в базу данных украинского ресурса «Миротворец». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные ресурса.

Алексею Морозову вменяют публичную поддержку проведения специальной военной операции.

Морозов — трёхкратный чемпион России (2006, 2009, 2010), двукратный обладатель Кубка Гагарина (2009, 2010), серебряный призёр Олимпийских игр 1998 года в Нагано, чемпион мира 2008 и 2009 года (на обоих турнирах был капитаном национальной команды), бронзовый призёр чемпионата мира 2007 года, обладатель Кубка европейских чемпионов 2007 года, обладатель Континентального кубка 2008 года, знаменосец сборной России на открытии Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере.