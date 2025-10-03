Скидки
Хоккей Новости

«Слава богу, «Адмиралу» я понадобился». Тертышный высказался про обмен из «Торпедо»

Комментарии

Нападающий Никита Тертышный прокомментировал свой обмен из «Торпедо» в «Адмирал».

— Что для тебя значит переход в «Адмирал»?
— Очень рад здесь оказаться, потому что месяц был без игровой практики. Слава богу, «Адмиралу» я понадобился, но теперь нужно каждый день доказывать, что я достоин быть здесь, играть в основном составе. Пока только положительные у меня впечатления о команде, со всеми пообщался, до меня донесли, что от меня требуется. Так что буду работать.

— Что сказал в личной беседе Леонид Тамбиев?
— Пусть это останется между нами.

— Как расстался с «Торпедо»?
— Всё прошло спокойно, пожали друг другу руки. Никаких негативных моментов не было.

— Тебе сказали, почему всё так произошло?
— Пусть это всё-таки тоже останется между нами, не буду раскрывать, — сказал Тертышный в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

