Тертышный — после обмена в «Адмирал»: надо уже начинать играть как раньше. Даже лучше!

Нападающий «Адмирала» Никита Тертышный поделился ожиданиями от своей игры за дальневосточный клуб.

— Примеры тех ребят, которые перезагрузили карьеру у Тамбиева – например, Сошников, Гутик, – являются для тебя каким-то ориентиром в твоей ситуации?

— Конечно. Надо уже мне начинать играть так, как раньше. Даже лучше! Те ребята, которых вы назвали, они и до «Адмирала» выглядели здорово, просто им здесь дали больше возможностей проявить себя.

— Когда тебя ждать на льду?

— Тут как тренерский штаб решит. В Омске только присоединился к команде и начал тренировки в общей группе. Чем быстрее, тем лучше. Для меня самое главное – быть готовым к игровому темпу, потому что играл только в предсезонных матчах, — сказал Тертышный в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.