«Лада» расторгла контракт с канадским форвардом Дюфуром

Хоккейный клуб «Лада» и нападающий Уильям Дюфур расторгли контракт по соглашению сторон. Об этом сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.

Дюфур перешёл в «Ладу» в нынешнее межсезонье. До переезда в КХЛ он провёл сезон в АХЛ, выступая за «Бриджпорт» и «Колорадо». В нынешнем сезоне на счету 23-летнего Дюфура семь матчей регулярного чемпионата и 3 (2+1) очка при показателе полезности «-3».

После восьми матчей «Лада» занимает последнее место в турнирной таблице Западной конференции. Тольяттинцы набрали пять очков. В следующем матче «Лада» на своём льду встретится с дальневосточным «Адмиралом» 5 октября.

