19:00 Мск
Главная Хоккей Новости

Ожиганов: представляете, что бы творилось в раздевалке, если б серию буллитов не выиграли?

Аудио-версия:
Защитник «Динамо» Игорь Ожиганов прокомментировал победный матч с «Трактором» (3:2 Б), где бело-голубые пропустили дважды в конце третьего периода.

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 октября 2025, четверг. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 2
Б
Трактор
Челябинск
1:0 Броссо (Уил, Сергеев) – 32:17 (5x5)     2:0 Джиошвили (Комтуа, Сикура) – 42:46 (5x4)     2:1 Дэй (Ливо, Кадейкин) – 58:37 (4x5)     2:2 Григоренко (Ливо, Гросс) – 59:33 (5x5)     3:2 Гусев – 65:00    

— Насколько велика эта ложка дёгтя, полученная в концовке третьего периода? За одну минуту смазали впечатление об игре, которая была близка к идеалу.
— Не знаю, что нам помешало сконцентрированно отработать все 60 минут. 58 минут матча были классными в нашем исполнении. Может, ситуация поддавила, затмила разум. Но так делать мы не имеем права.

— Тем более в конце третьего периода вы играли в большинстве. Можно ли сказать, что команда ментально расслабилась после удаления Дронова?
— Во все головы не залезешь. Не знаю, кто расслабился, но думаю, что таких не было. Просто, наверное, ситуация затмила разум.

— Насколько было важно выиграть серию буллитов? Ведь победа всё равно даёт иное эмоциональное состояние.
— Представляете, что бы происходило в раздевалке, если б эту серию не выиграли? И так в последнее время зачастили такие раздевалки. Надо как-то из этого ***** выбираться. Слава богу, выиграли эту серию буллитов, – сказал Ожиганов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.

