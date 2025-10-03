Ожиганов: представляете, что бы творилось в раздевалке, если б серию буллитов не выиграли?

Защитник «Динамо» Игорь Ожиганов прокомментировал победный матч с «Трактором» (3:2 Б), где бело-голубые пропустили дважды в конце третьего периода.

— Насколько велика эта ложка дёгтя, полученная в концовке третьего периода? За одну минуту смазали впечатление об игре, которая была близка к идеалу.

— Не знаю, что нам помешало сконцентрированно отработать все 60 минут. 58 минут матча были классными в нашем исполнении. Может, ситуация поддавила, затмила разум. Но так делать мы не имеем права.

— Тем более в конце третьего периода вы играли в большинстве. Можно ли сказать, что команда ментально расслабилась после удаления Дронова?

— Во все головы не залезешь. Не знаю, кто расслабился, но думаю, что таких не было. Просто, наверное, ситуация затмила разум.

— Насколько было важно выиграть серию буллитов? Ведь победа всё равно даёт иное эмоциональное состояние.

— Представляете, что бы происходило в раздевалке, если б эту серию не выиграли? И так в последнее время зачастили такие раздевалки. Надо как-то из этого ***** выбираться. Слава богу, выиграли эту серию буллитов, – сказал Ожиганов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.