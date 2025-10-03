Ожиганов — о возвращении Подъяпольского: слышали, как трибуны отреагировали? Вот мы так же

Защитник «Динамо» Игорь Ожиганов высказался о первой в сезоне игре голкипера бело-голубых Владислава Подъяпольского. «Динамо» обыграло «Трактор» со счётом 3:2 Б.
— На протяжении всего первого месяца было столько аналогий: старт в нынешнем сезоне у «Динамо» похож на начало прошлого. Помните, что такое уже было? Наблюдается цикличность — неудачный сентябрь, а с октября команда начинает выбираться.
— Если разбираться во всех поражениях, можно сделать вывод, что их было возможно избежать, не делай мы глупостей. В прошлом году были другие проблемы, они неодинаковы.
— Насколько возвращение Владислава Подъяпольского подстегнуло команду?
— Слышали, как трибуны отреагировали, когда его объявили?
— Да. Сам на них был.
— Ну вот и мы так же, – сказал Ожиганов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.
