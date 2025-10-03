Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Металлург. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Канадский форвард «Динамо» подробно объяснил, за счёт чего забил эффектный гол «Трактору»

Канадский форвард «Динамо» подробно объяснил, за счёт чего забил эффектный гол «Трактору»
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий московского «Динамо» Девин Броссо рассказал о своей эффектной шайбе в ворота «Трактора» (3:2 Б).

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 октября 2025, четверг. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 2
Б
Трактор
Челябинск
1:0 Броссо (Уил, Сергеев) – 32:17 (5x5)     2:0 Джиошвили (Комтуа, Сикура) – 42:46 (5x4)     2:1 Дэй (Ливо, Кадейкин) – 58:37 (4x5)     2:2 Григоренко (Ливо, Гросс) – 59:33 (5x5)     3:2 Гусев – 65:00    

— Как удалось сделать такой проход перед заброшенной шайбой?
— Была борьба у бортов, мы катились, я немного разогнался и увидел, что защитник «Трактора» замедлился. Поэтому обошёл его с фланга, подъехал к воротам и попытался найти лазейку. Это был очень важный момент для нас.

— Вы впервые отыграли весь матч в первом звене. Насколько комфортно вам было?
— Два моих партнёра по первому звену — отличные игроки, которые невероятны как в работе с шайбой, так и без неё (Никита Гусев и Джордан Уил. — Прим. «Чемпионата»). Поэтому, думаю, это немного облегчило мою работу. Просто пытался доставить шайбу до этих парней и показывать свою игру. Считаю, всё получилось хорошо.

— Это тренерское решение стало для вас сюрпризом?
— Не сказал бы, что удивился. На тренировках мы тестируем кучу вещей, в том числе перестановки в звеньях. Таким образом мы проверяем, что лучше работает, – сказал Броссо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Тамарой Харинской.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Материалы по теме
Кудашов: спасибо боженьке, что дал эту победу. Пытаемся выздоравливать каждую игру
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android