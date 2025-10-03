Канадский форвард «Динамо» подробно объяснил, за счёт чего забил эффектный гол «Трактору»

Нападающий московского «Динамо» Девин Броссо рассказал о своей эффектной шайбе в ворота «Трактора» (3:2 Б).

— Как удалось сделать такой проход перед заброшенной шайбой?

— Была борьба у бортов, мы катились, я немного разогнался и увидел, что защитник «Трактора» замедлился. Поэтому обошёл его с фланга, подъехал к воротам и попытался найти лазейку. Это был очень важный момент для нас.

— Вы впервые отыграли весь матч в первом звене. Насколько комфортно вам было?

— Два моих партнёра по первому звену — отличные игроки, которые невероятны как в работе с шайбой, так и без неё (Никита Гусев и Джордан Уил. — Прим. «Чемпионата»). Поэтому, думаю, это немного облегчило мою работу. Просто пытался доставить шайбу до этих парней и показывать свою игру. Считаю, всё получилось хорошо.

— Это тренерское решение стало для вас сюрпризом?

— Не сказал бы, что удивился. На тренировках мы тестируем кучу вещей, в том числе перестановки в звеньях. Таким образом мы проверяем, что лучше работает, – сказал Броссо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Тамарой Харинской.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.