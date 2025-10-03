Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Металлург. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Был особый настрой. Ребята говорили об этом». Форвард «Динамо» — об игре с «Трактором»

«Был особый настрой. Ребята говорили об этом». Форвард «Динамо» — об игре с «Трактором»
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий московского «Динамо» Девин Броссо рассказал о настрое хоккеистов бело-голубых на игру с «Трактором» (3:2 Б).

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 октября 2025, четверг. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 2
Б
Трактор
Челябинск
1:0 Броссо (Уил, Сергеев) – 32:17 (5x5)     2:0 Джиошвили (Комтуа, Сикура) – 42:46 (5x4)     2:1 Дэй (Ливо, Кадейкин) – 58:37 (4x5)     2:2 Григоренко (Ливо, Гросс) – 59:33 (5x5)     3:2 Гусев – 65:00    

— Насколько важна эта победы для команды, которой очки достаются пока с трудом?
— Стараемся улучшать качество своей игры с каждым матчем, набирать очки и выигрывать. Особенно важно было сделать это на глазах у наших болельщиков. Трибуны были полными, рады, что смогли подарить им победу.

— В последние полторы минуты третьего периода от преимущества, которое добывали весь матч, не осталось и следа. Есть ли объяснения случившемуся?
— Совершили пару роковых ошибок, которые привели к счёту 2:2 по окончании основного времени матча. Однако, в конце концов, главное, что мы одержали победу. Стоит отметить, что все мы были заряжены и боролись до последнего: от нападающих до защитников и Поди.

— У противостояния «Динамо» и «Трактора» богатая история. В прошлом и позапрошлом сезонах бело-голубые уступали челябинцам в сериях плей-офф. Был ли у команды особый настрой перед очередной встречей?
— О да. Не был частью этого соперничества в прошлом и позапрошлом годах, но много слышал об этом, ребята говорили. Счастлив, что смог стать частью истории противостояния, люблю игры со статусными командами, встречи с дополнительными интригами, – сказал Броссо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Тамарой Харинской.

Материалы по теме
Эксклюзив
Ожиганов: представляете, что бы творилось в раздевалке, если б серию буллитов не выиграли?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android