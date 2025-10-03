«Был особый настрой. Ребята говорили об этом». Форвард «Динамо» — об игре с «Трактором»

Нападающий московского «Динамо» Девин Броссо рассказал о настрое хоккеистов бело-голубых на игру с «Трактором» (3:2 Б).

— Насколько важна эта победы для команды, которой очки достаются пока с трудом?

— Стараемся улучшать качество своей игры с каждым матчем, набирать очки и выигрывать. Особенно важно было сделать это на глазах у наших болельщиков. Трибуны были полными, рады, что смогли подарить им победу.

— В последние полторы минуты третьего периода от преимущества, которое добывали весь матч, не осталось и следа. Есть ли объяснения случившемуся?

— Совершили пару роковых ошибок, которые привели к счёту 2:2 по окончании основного времени матча. Однако, в конце концов, главное, что мы одержали победу. Стоит отметить, что все мы были заряжены и боролись до последнего: от нападающих до защитников и Поди.

— У противостояния «Динамо» и «Трактора» богатая история. В прошлом и позапрошлом сезонах бело-голубые уступали челябинцам в сериях плей-офф. Был ли у команды особый настрой перед очередной встречей?

— О да. Не был частью этого соперничества в прошлом и позапрошлом годах, но много слышал об этом, ребята говорили. Счастлив, что смог стать частью истории противостояния, люблю игры со статусными командами, встречи с дополнительными интригами, – сказал Броссо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Тамарой Харинской.