Хоккей

«Хотим открыться качественно и навсегда». Гафуров — о новой арене «Торпедо»

«Хотим открыться качественно и навсегда». Гафуров — о новой арене «Торпедо»
Комментарии

Председатель правления «Торпедо» Максим Гафуров высказался о строительстве новой арены в Нижнем Новгороде.

— Когда на новой арене пройдёт первый матч КХЛ?
— Скоро. Я думаю, неправильно сейчас называть конкретные сроки. Надо всё сделать качественно.

— Есть шанс, что это произойдёт до конца нынешнего года?
— Да, есть. Но, повторюсь, нужно сделать арену качественно, чтобы в дальнейшем ничего не переделывать. Мы очень долго её ждали. И лучше не торопиться, чтобы в итоге основательно подойти к открытию сооружения.

— Казалось, что уже этой осенью открытие арены будет на подходе.
— Мы изначально с лигой говорили ещё в конце прошлого сезона, что клуб ориентируется к Новому году. Об этом и президент КХЛ заявлял публично. Вы же знаете, все эти процессы зависят от многих факторов — например, от поставки оборудования. Лёдозаливочные машины могут идти от трёх месяцев до восьми. В этих условиях сложно спрогнозировать сроки. Так что тут много Х-факторов влияет на дату первого матча на новой арене. Идёт большая работа. Мы же помним, что и первый камень новой арены первоначально закладывался в другом месте. Это я к тому, насколько в данном деле тяжело всё от начала до конца. Поэтому мы хотим открыться качественно и навсегда. Можно сейчас поторопить, ускорить процесс, но это обернётся проблемами в будущем. Мы бы хотели максимально избежать ошибок. Более того, хочу акцентировать внимание на том, что мы очень многое переделывали в проекте нашей арены. И намеренно удлинили сроки её открытия ради качества, — цитируют Гафурова «Известия».

