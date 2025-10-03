Кузнецов: у Бабаева на руках был контракт с клубом НХЛ, но я сильно хотел поиграть в КХЛ

Нападающий «Металлурга» Евгений Кузнецов заявил, что у него и агента Шуми Бабаева было предложение от команды НХЛ.

– Был ли у вас реальный шанс получить контракт в НХЛ? Об этом так много говорили, что даже команды назывались: «Флорида», «Питтсбург»…

– Нет, варианта с «Питтсбургом» у меня не возникло – там сразу сказали нет. Но другие команды НХЛ были. В принципе, у меня два дня назад имелась возможность, когда Шуми Бабаев имел контракт на руках. Но я очень сильно хотел поиграть в КХЛ ещё хотя бы год.

– Почему?

– Потому что осталась недосказанность по моей игре с прошлого сезона [в СКА]. Много разговоров, вопросов ко мне. Поэтому я хочу поиграть здесь как минимум один сезон. И не просто играть, а наслаждаться хоккеем, уделить ему всё своё внимание. У меня только хоккей в голове, и в этом плане «Металлург» мне очень подходит, — цитирует Кузнецова «Матч ТВ».