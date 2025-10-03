Скидки
«Всё гораздо спокойнее, чем кажется». Подколзин — о ситуации с контрактом Макдэвида

Комментарии

Российский нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Василий Подколзин рассказал о ситуации с возможным новым контрактом капитана канадского клуба Коннора Макдэвида.

«Макдэвид сказал: «Если ты не можешь начать сезон только из-за проблем с контрактом, значит, ты выбрал не тот вид спорта». Он очень силён психологически, так что всё будет хорошо. Да, вокруг него много шума, СМИ создают впечатление, будто он ходит по канату. Но на самом деле всё спокойнее, чем кажется. Уверен, никаких проблем не возникнет. Когда он решит подписать контракт, конечно, он это сделает.

Меня это совершенно не беспокоит. Так устроен канадский рынок: болельщики поддаются эмоциям, иногда паникуют без причины, возникают теории заговора. Но такова Канада, там всегда так. На самом деле всё гораздо спокойнее, чем кажется со стороны», — приводит слова Подколзина RG.

