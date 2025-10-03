Вайсфельд — о нестабильной игре «Ак Барса»: самое плохое — когда не знаешь, в чём причина

Бывший генеральный менеджер клубов КХЛ, а ныне скаут «Питтсбург Пингвинз» Леонид Вайсфельд высказался о нестабильной игре «Ак Барса» в нынешнем сезоне. Казанский клуб после 10 матчей занимает седьмое место в таблице Востока.

«Они должны выявить причину, почему команда плохо играет. Все! Руководство, тренеры, игроки. Если у тренеров нет вопросов по самоотдаче, значит, есть вопросы по чему-то другому? Самое плохое — когда ты не знаешь, в чём причина. Чтобы лечить — надо поставить диагноз. Уровень исполнителей «Ак Барса» очень высокий, но они играют в слишком острожный хоккей. Они должны быть более агрессивными, на мой взгляд», — цитирует Вайсфельда сайт КХЛ.