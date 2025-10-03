Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Металлург. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вайсфельд — о нестабильной игре «Ак Барса»: самое плохое — когда не знаешь, в чём причина

Вайсфельд — о нестабильной игре «Ак Барса»: самое плохое — когда не знаешь, в чём причина
Комментарии

Бывший генеральный менеджер клубов КХЛ, а ныне скаут «Питтсбург Пингвинз» Леонид Вайсфельд высказался о нестабильной игре «Ак Барса» в нынешнем сезоне. Казанский клуб после 10 матчей занимает седьмое место в таблице Востока.

«Они должны выявить причину, почему команда плохо играет. Все! Руководство, тренеры, игроки. Если у тренеров нет вопросов по самоотдаче, значит, есть вопросы по чему-то другому? Самое плохое — когда ты не знаешь, в чём причина. Чтобы лечить — надо поставить диагноз. Уровень исполнителей «Ак Барса» очень высокий, но они играют в слишком острожный хоккей. Они должны быть более агрессивными, на мой взгляд», — цитирует Вайсфельда сайт КХЛ.

Материалы по теме
Защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин перенёс операцию
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android