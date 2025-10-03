Скидки
Дмитрий Рябыкин: «Локомотиву» удалось избежать чемпионского синдрома

Дмитрий Рябыкин: «Локомотиву» удалось избежать чемпионского синдрома
Тренер «Локомотива» Дмитрий Рябыкин высказался об игре ярославской команды. В прошлом сезоне клуб выиграл Кубок Гагарина. На данный момент «Локомотив» занимает первое место в таблице Западной конференции.

– Опасались на старте чемпионского синдрома? И есть ли он вообще?
– Есть, это не выдумка журналистов. После длинного сезона и победы в плей-офф всегда непросто начинать с нуля и стартовать, тем более именно чемпион для всех – главный раздражитель. Но нам, судя по таблице, удалось избежать этого синдрома.

Думаю, здесь примером для команды стал Александр Радулов. Знаете, иногда ветеранам после чемпионства не хватает энергии на старт следующего сезона, они постепенно втягиваются. А вот у Радулова с этой энергией проблем никогда нет, она зашкаливает. Александр может подзарядить любого – даже самого молодого!

– Ожидали ли вы, что команда так быстро перестроится и встанет на атакующие рельсы?
– Мы ещё не перешли, в процессе. Но прогресс есть – в этом большая заслуга игроков, их профессионализма. Впереди у нас большой путь, – приводит слова Рябыкина Russia-Hockey.

