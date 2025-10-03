Скидки
Генменеджер «Сибири» высказался о назначении Вячеслава Буцаева главным тренером

Генменеджер «Сибири» высказался о назначении Вячеслава Буцаева главным тренером
Комментарии

Генеральный менеджер «Сибири» Виктор Меркулов прокомментировал назначение Вячеслава Буцаева главным тренером новосибирской команды. Ранее этот пост занимал Вадим Епанчинцев.

«Вячеслав Геннадьевич – известный опытный специалист, который не раз доказывал свою состоятельность в других клубах. Сильными сторонами тренера являются строгая дисциплина и требовательность к игрокам в тренировочном процессе. Считаем, что с его приходом игра команды поменяется и мы добьёмся нужного нам результата», – приводит слова Меркулова официальный сайт «Сибири».

В качестве главного тренера в Континентальной хоккейной лиге Буцаев работал в ЦСКА, «Сочи», «Нефтехимике», «Витязе» и «Барысе». Всего на счету Вячеслава Буцаева 446 матчей в КХЛ в качестве главного тренера и 204 победы.

Официально
Вячеслав Буцаев назначен главным тренером «Сибири»
