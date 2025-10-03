Терещенко: Кузнецов — однозначное усиление для «Металлурга». Он — профессионал

Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко прокомментировал переход нападающего Евгения Кузнецова в «Металлург». Клуб из Магнитогорска объявил о подписании соглашения с форвардом 1 октября.

«Не соглашусь, что Кузнецов провёл не лучший сезон в СКА. Да, были травмы, расстались не лучшим образом, но это всё околохоккейные дела. С точки зрения статистики он показал высокий уровень, заработал немало очков. Это опытный, мастеровитый хоккеист, который умеет выигрывать. На мой взгляд, это однозначное усиление для «Металлурга». Скажется ли длительный простой? Евгений — профессионал. Мы не знаем, как он готовился эти месяцы, но в его отношении к делу не сомневаюсь. Всё будет зависеть от самого Кузнецова», — приводит слова Терещенко «ВсеПроСпорт».

В прошлом сезоне 33-летний нападающий выступал за санкт-петербургский СКА. В регулярном сезоне-2025/2026 КХЛ Кузнецов провёл лишь 39 матчей из-за различных травм и набрал 37 (12+25) очков.