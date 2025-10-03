Игрок «Ак Барса» Барабанов: мы пропускаем очень лёгкие голы, нужно минимизировать ошибки

Нападающий «Ак Барса» Александр Барабанов высказался об игре казанского клуба и поделился своими ожиданиями от предстоящего матча с «Амуром». Встреча между командами состоится сегодня, 3 октября.

– Команда проживает непростой период, за счёт чего его можно преодолеть?

– За счёт командной работы, командных действий. Ребята должны верить друг в друга, поддерживать и выполнять игровое задание.

– Как сейчас нужно действовать команде?

– Исключить ошибки, за которые соперник нас наказывает. Мы пропускаем очень лёгкие голы. [Нужно] минимизировать ошибки, играть попроще и отсюда придут кураж, уверенность. Они нам помогут в играх. Максимально постараемся порадовать наших болельщиков, – приводит слова Барабанова официальный сайт «Ак Барса».