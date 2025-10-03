Скидки
Главная Хоккей Новости

Игрок «Ак Барса» Барабанов: мы пропускаем очень лёгкие голы, нужно минимизировать ошибки

Игрок «Ак Барса» Барабанов: мы пропускаем очень лёгкие голы, нужно минимизировать ошибки
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Ак Барса» Александр Барабанов высказался об игре казанского клуба и поделился своими ожиданиями от предстоящего матча с «Амуром». Встреча между командами состоится сегодня, 3 октября.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 октября 2025, пятница. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Амур
Хабаровск
– Команда проживает непростой период, за счёт чего его можно преодолеть?
– За счёт командной работы, командных действий. Ребята должны верить друг в друга, поддерживать и выполнять игровое задание.

– Как сейчас нужно действовать команде?
– Исключить ошибки, за которые соперник нас наказывает. Мы пропускаем очень лёгкие голы. [Нужно] минимизировать ошибки, играть попроще и отсюда придут кураж, уверенность. Они нам помогут в играх. Максимально постараемся порадовать наших болельщиков, – приводит слова Барабанова официальный сайт «Ак Барса».

