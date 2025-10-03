Скидки
«Вашингтон» выставил на драфт отказов экс-игрока «Салавата Юлаева» Шелдона Ремпала
«Вашингтон Кэпиталз» выставил на драфт отказов канадского форварда Шелдона Ремпала, который ранее выступал за уфимский «Салават Юлаев». Как сообщает пресс-служба «столичных», это было сделано с целью отправить форварда в фарм-клуб.

Ремпал провёл один сезон в КХЛ, а летом 2025 года подписал однолетний контракт с «Вашингтоном», сыграл в двух предсезонных матчах, где набранными очками не отметился.

В прошлом сезоне 29-летний канадец набрал 61 (31+30) очко в 68 играх в регулярном чемпионате и 21 (8+13) — в 19 играх плей-офф за «Салават».

В регулярках НХЛ Шелдон Ремпал в общей сложности провёл 21 матч (за «Лос-Анджелес», «Каролину», «Ванкувер» и «Вегас») и набрал 3 (2 гола и 1 передача) очка. В АХЛ у него 328 матчей и 252 (108+144) очка.

