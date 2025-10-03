«Эдмонтон» продлил контракт с главным тренером Крисом Ноблохом на три года

«Эдмонтон Ойлерз» официально объявили о продлении контракта с главным тренером Крисом Ноблохом. Новое соглашение рассчитано на три года – до конца сезона-2028/2029.

Действующее соглашение 47-летнего специалиста рассчитано до конца сезона-2025/2026. Ноблох возглавил «Эдмонтон» в ноябре 2023 года, сменив Джея Вудкрофта. Под руководством Криса клуб одержал 46 побед в 69 последних матчах сезона-2023/2024 и вышел в финал Кубка Стэнли, где уступил «Флориде Пантерз» в семи играх.

В первом полноценном сезоне при Ноблохе клуб занял третье место в Тихоокеанском дивизионе с 48 победами в регулярке и снова дошёл до финала Кубка Стэнли, где в шести матчах уступил «Флориде».