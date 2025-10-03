Гусев — рекордсмен московского «Динамо» по количеству победных голов в серии буллитов
Поделиться
Нападающий московского «Динамо» Никита Гусев стал рекордсменом бело-голубых по количеству победных голов в серии буллитов, сообщает пресс-служба клуба. Форвард отличился в матче с «Трактором» (3:2 Б).
Фонбет Чемпионат КХЛ
02 октября 2025, четверг. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 2
Б
Трактор
Челябинск
1:0 Броссо (Уил, Сергеев) – 32:17 (5x5) 2:0 Джиошвили (Комтуа, Сикура) – 42:46 (5x4) 2:1 Дэй (Ливо, Кадейкин) – 58:37 (4x5) 2:2 Григоренко (Ливо, Гросс) – 59:33 (5x5) 3:2 Гусев – 65:00
Теперь на счету Гусева пять победных буллитов. Второе место делят Марек Квапил и Дмитрий Рашевский (по четыре гола). Третью строчку занимает Седрик Пакетт (три гола).
Гусеву 33 года, свою карьеру в КХЛ он начал в сезоне-2010/2011. Он защищал цвета ЦСКА, «Амура», «Югры», СКА и московского «Динамо». Нападающий провёл 726 матчей в лиге, в которых отметился 255 заброшенными шайбами и 445 результативными передачами.
Материалы по теме
Комментарии
- 3 октября 2025
-
18:16
-
18:06
-
17:46
-
17:28
-
17:08
-
16:48
-
16:32
-
16:30
-
16:12
-
16:00
-
15:46
-
15:30
-
15:17
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:23
-
14:15
-
14:00
-
13:51
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:05
-
13:00
-
12:46
-
12:34
-
12:24
-
12:05
-
11:44
-
11:21
-
11:03
-
10:45
-
10:30
-
10:20