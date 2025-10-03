Скидки
ЦСКА — Металлург. Прямая трансляция
19:00 Мск
Гусев — рекордсмен московского «Динамо» по количеству победных голов в серии буллитов

Нападающий московского «Динамо» Никита Гусев стал рекордсменом бело-голубых по количеству победных голов в серии буллитов, сообщает пресс-служба клуба. Форвард отличился в матче с «Трактором» (3:2 Б).

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 октября 2025, четверг. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 2
Б
Трактор
Челябинск
1:0 Броссо (Уил, Сергеев) – 32:17 (5x5)     2:0 Джиошвили (Комтуа, Сикура) – 42:46 (5x4)     2:1 Дэй (Ливо, Кадейкин) – 58:37 (4x5)     2:2 Григоренко (Ливо, Гросс) – 59:33 (5x5)     3:2 Гусев – 65:00    

Теперь на счету Гусева пять победных буллитов. Второе место делят Марек Квапил и Дмитрий Рашевский (по четыре гола). Третью строчку занимает Седрик Пакетт (три гола).

Гусеву 33 года, свою карьеру в КХЛ он начал в сезоне-2010/2011. Он защищал цвета ЦСКА, «Амура», «Югры», СКА и московского «Динамо». Нападающий провёл 726 матчей в лиге, в которых отметился 255 заброшенными шайбами и 445 результативными передачами.

Никита Гусев стал четвёртым игроком, набравшим 700 очков в КХЛ
