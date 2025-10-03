Александр Радулов был удалён за неспортивное поведение до конца матча с «Авангардом»
В эти минуты в Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» проходит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Авангард» принимает ярославский «Локомотив». После второго периода — счёт 3:1 в пользу хозяев.
Фонбет Чемпионат КХЛ
03 октября 2025, пятница. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 1
Локомотив
Ярославль
1:0 Рашевский (Котляревский) – 12:56 (5x5) 1:1 Гернат (Черепанов, Паник) – 30:56 (5x5) 2:1 Леука (Игумнов, Гуляев) – 33:14 (5x5) 3:1 Пономарёв (Волков, Чистяков) – 34:42 (5x4) 4:1 Прохоркин (Лажуа, Шарипзянов) – 40:47 (5x4)
В концовке второй 20-минутки нападающий ярославской команды Александр Радулов получил дисциплинарный штраф и был удалён до конца матча за неспортивное поведение.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
«Авангард» после 10 проведённых встреч занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 16 очков. «Локомотив» с 18 очками располагается на первом месте в турнирной таблице Западной конференции. Это первая из двух игр команд в сезоне.
