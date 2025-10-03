Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Александр Радулов был удалён за неспортивное поведение до конца матча с «Авангардом»

В эти минуты в Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» проходит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Авангард» принимает ярославский «Локомотив». После второго периода — счёт 3:1 в пользу хозяев.

В концовке второй 20-минутки нападающий ярославской команды Александр Радулов получил дисциплинарный штраф и был удалён до конца матча за неспортивное поведение.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

«Авангард» после 10 проведённых встреч занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 16 очков. «Локомотив» с 18 очками располагается на первом месте в турнирной таблице Западной конференции. Это первая из двух игр команд в сезоне.