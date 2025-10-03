Скидки
ЦСКА — Металлург. Прямая трансляция
19:00 Мск
Авангард – Локомотив, результат матча 3 октября 2025 года, счет 4:1, КХЛ 2025/2026

«Авангард» дома одержал уверенную победу над «Локомотивом»
Сегодня, 3 октября, в Омске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Авангард» принимал ярославский «Локомотив». Победу в игре, проходившей на стадионе «Джи-Драйв-Арена» одержали хозяева со счётом 4:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 октября 2025, пятница. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 1
Локомотив
Ярославль
1:0 Рашевский (Котляревский) – 12:56 (5x5)     1:1 Гернат (Черепанов, Паник) – 30:56 (5x5)     2:1 Леука (Игумнов, Гуляев) – 33:14 (5x5)     3:1 Пономарёв (Волков, Чистяков) – 34:42 (5x4)     4:1 Прохоркин (Лажуа, Шарипзянов) – 40:47 (5x4)    

На 13-й минуте нападающий «Авангарда» Дмитрий Рашевский забил первый гол. На 31-й минуте защитник «Локомотива» Мартин Гернат сравнял счёт. На 32-й минуте форвард Павел Леука вывел хозяев вперёд. На 35-й минуте нападающий Василий Пономарёв забросил третью шайбу в ворота железнодорожников. На 41-й минуте форвард Николай Прохоркин укрепил преимущество омской команды и установил окончательный счёт — 4:1.

«Авангард» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 11 матчей, в которых набрал 18 очков, и занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Локомотив» с 18 очками после 12 встреч располагается на первой строчке Западной конференции.

