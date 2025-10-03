«Авангард» дома одержал уверенную победу над «Локомотивом»

Сегодня, 3 октября, в Омске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Авангард» принимал ярославский «Локомотив». Победу в игре, проходившей на стадионе «Джи-Драйв-Арена» одержали хозяева со счётом 4:1.

На 13-й минуте нападающий «Авангарда» Дмитрий Рашевский забил первый гол. На 31-й минуте защитник «Локомотива» Мартин Гернат сравнял счёт. На 32-й минуте форвард Павел Леука вывел хозяев вперёд. На 35-й минуте нападающий Василий Пономарёв забросил третью шайбу в ворота железнодорожников. На 41-й минуте форвард Николай Прохоркин укрепил преимущество омской команды и установил окончательный счёт — 4:1.

«Авангард» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 11 матчей, в которых набрал 18 очков, и занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Локомотив» с 18 очками после 12 встреч располагается на первой строчке Западной конференции.