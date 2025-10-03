Скидки
«Сочи» объявил об уходе двух хоккеистов

«Сочи» объявил об уходе двух хоккеистов
Хоккейный клуб «Сочи» официально объявил об уходе двух нападающих: Алексея Василькова и Гавриила Волоскова.

«ХК «Сочи» благодарит за работу нападающих Алексея Василькова и Гавриила Волоскова и желает ребятам дальнейших успехов в карьере!» — говорится в сообщении клуба в телеграм-канале.

21-летний Васильков выступал за «Сочи» в сезоне-2024/2025. Алексей провёл 19 матчей, в которых отметился одной результативной передачей. Всего в КХЛ на его счету 46 игр и 2 (1+1) очка.

Волоскову 20 лет. Минувший сезон он провёл в МХЛ. За «Капитан» Гавриил провёл 50 матчей в сезоне-2024/2025, где забросил 12 шайб и сделал 11 передач. В КХЛ на счету нападающего шесть игр, в которых он не отметился результативными действиями.

