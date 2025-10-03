Макдэвид – лучший игрок НХЛ по версии Sportsnet. Кучеров – пятый, Капризов – восьмой

Sportsnet завершил публикацию рейтинга из 50 лучших игроков Национальной хоккейной лиги в сезоне-2025/2026. Рейтинг основывается на оценках инсайдеров сайта. Первую строчку в топ-10 занимает нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид. Российские нападающие Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг») и Кирилл Капризов («Миннесота Уайлд») расположились на пятой и восьмой строчке соответственно.

Топ-10 выглядит следующим образом:

1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон»);

2. Натан Маккиннон («Колорадо Эвеланш»);

3. Леон Драйзайтль («Эдмонтон»);

4. Кейл Макар («Колорадо»);

5. Никита Кучеров («Тампа»);

6. Куинн Хьюз («Ванкувер Кэнакс»);

7. Остон Мэттьюс («Торонто Мэйпл Лифс»);

8. Кирилл Капризов («Миннесота»);

9. Джек Айкел («Вегас Голден Найтс»);

10. Александр Барков («Флорида Пантерз»).