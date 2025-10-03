Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Металлург. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Макдэвид – лучший игрок НХЛ по версии Sportsnet. Кучеров – пятый, Капризов – восьмой

Макдэвид – лучший игрок НХЛ по версии Sportsnet. Кучеров – пятый, Капризов – восьмой
Аудио-версия:
Комментарии

Sportsnet завершил публикацию рейтинга из 50 лучших игроков Национальной хоккейной лиги в сезоне-2025/2026. Рейтинг основывается на оценках инсайдеров сайта. Первую строчку в топ-10 занимает нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид. Российские нападающие Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг») и Кирилл Капризов («Миннесота Уайлд») расположились на пятой и восьмой строчке соответственно.

Топ-10 выглядит следующим образом:

1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон»);
2. Натан Маккиннон («Колорадо Эвеланш»);
3. Леон Драйзайтль («Эдмонтон»);
4. Кейл Макар («Колорадо»);
5. Никита Кучеров («Тампа»);
6. Куинн Хьюз («Ванкувер Кэнакс»);
7. Остон Мэттьюс («Торонто Мэйпл Лифс»);
8. Кирилл Капризов («Миннесота»);
9. Джек Айкел («Вегас Голден Найтс»);
10. Александр Барков («Флорида Пантерз»).

Материалы по теме
Капризов останется самым высокооплачиваемым хоккеистом в истории. Макдэвид его не обойдёт
Капризов останется самым высокооплачиваемым хоккеистом в истории. Макдэвид его не обойдёт
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android